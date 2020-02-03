السعودي “البريكان” يُتوج بأجمل هدف في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

فاز السعودي فراس البريكان بجائزة أجمل هدف في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً 2020 التي أقيمت في تايلاند.

وأعلن الاتحاد الآسيوي اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي أن البريكان تفوق على جميع منافسيه في إستفتاء أجمل هدف في البطولة.

ونال البريكان الجائزة عن الهدف الذي سجله في المباراة أمام سوريا خلال الدور الأول من البطولة.

كما فاز اللاعب السعودي في إستفتاء أجمل هدف في دور المجموعات للبطولة ذاتها أيضًا

وحصل منتخب السعودية على المركز الثاني في البطولة، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية.

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وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق البريكان على العراقي محمد قاسم والتايلاندي سوباتشوك ساراتشات والكوري الجنوبي تشو جوي سونج والإماراتي زايد العامري والأوزبكي أيبك بوزوروف والكوري الجنوبي لي دونج جيونج والأسترالي نيكولاس داجوستينو.

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