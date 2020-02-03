لوف يُحيي آمال مولر وهوملز في يورو 2020

حذر يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، من الإفراط في تعليق الآمال على منتخبه الشاب.

وفي تصريحات لصحيفتي “فيلت آم زونتاج”، و”بيلد آم زونتاج” الألمانيتين الصادرتين اليوم الأحد، قال لوف إن ” سنوات الأمور المُسَلَّم بها قد ولت، وعلينا أن نبحث في كل شيء من جديد وبجدية، خطوة خطوة، بحماس وشغف وقناعة”.

وفي إشارة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة يورو 2020 في يونيو يوليو المقبلين، طالب لوف لاعبيه ” برباطة الجأش والتواضع”.

يذكر أن ألمانيا ستلعب مبارياتها الثلاث في إطار دور المجموعات في ميونخ.

وقال لوف:” لست متعجرفًا للحد الذي أقول معه إن من الأمور المُسَلَّم بها أننا سنتغلب على فرنسا بطل كأس العالم والبرتغال بطل أوروبا، فهذه الفرق هي فرق عالمية تلعب بشكل متجانس على مدار سنوات، وعلينا أن نعمل على أنفسنا مرة أخرى”.

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وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيظل في منصبه بعد البطولة الأوروبية، قال لوف:” عقدي ينص على هذا، لكن تقدير أي مدير فني يرتبط بطبيعة الحال بالنجاح الرياضي”.

وإختتم لوف تصريحاته قائلاً إنه بعد الخروج المبكر للمنتخب في مونديال روسيا 2018، قرر أن يواصل العمل ” ونسعى إلى أن نظهر أن بإمكاننا أن نفعل الأفضل، وهذا دافع هائل”.

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