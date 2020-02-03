رياضة | أنسو فاتي يدخل تاريخ الليجا من أوسع الأبواب بعد ثنائية ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنسو فاتي يدخل تاريخ الليجا من أوسع الأبواب بعد ثنائية ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق برشلونة على ضيفه ليفانتي بثنائية المهاجم الشاب أنسو فاتي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب كامب نو ضمن إطار منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة ضد ليفانتي

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وسجل أسنو فاتي ثنائية فوز برشلونة ضد ليفانتي في الدقيقتين 29 و31 بفضل تمريرات البرغوت الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاسمة ليرتفع رصيد البارسا إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد الذي يحتل مقدمة الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 49 نقطة.

فاتي يدخل تاريخ الليجا الإسبانية

وفي سياق متصل ذكر الحساب الرسمى للدوري الإسباني، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أن المهاجم الشاب أنسو فاتى رجل مباراة برشلونة ضد ليفانتي أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية فى الليجا الإسبانية بالقرن الحالى عم عمر 17 عاما و 94 يوما، متخطيا لاعب مالاجا خوانمى خيمينيز الذي سجل بعمر 17 عاما و 115 يوما.