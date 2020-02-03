رياضة | سمير عثمان يكشف سر خطير بشأن اختيار الغندور للحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عثمان يكشف سر خطير بشأن اختيار الغندور للحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق إنه كان يحلل الحالات التحكيمية بكل حيادية بعيدا عن الألوان، في قناة النادي الأهلي، دون أي وصايا من أحد أو تدخل في عمله.
وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي بقناة الزمالك أنه يطالب الحكام بتقبل النقد والتعامل بهدوء مع أي تحليل للألعاب لان الهدف هو الوصول للقرار السليم بعيدا عن أي حسابات كما يتصور بعض الحكام.
ووجه الحكم الدولي السابق نصيحة الي جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعدم الاعتماد على عدد محدود من الحكام او تكرارهم حتى لا تحدث ضغوط عليهم، كما يرى التروي عند الاختيارات حتى لا يحرق الحكام مبكرا.
و طلب سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من اتحاد الكرة التفكير جيدا قبل تطبيق تقنية الفيديو var لان الامر ليس بالسهل وممكن يؤدي لمشاكل كثيرة.
وأشار عثمان إلى أحقية جهاد جريشة في غضبه بسبب الترتيب في القائمة الدولية لكن عدم وضعه في المركز الأول ليس سببا لاستبعاده من الترشيح لكاس العالم 2022. وكشف الحكم الدولي السابق أن أخطاء الحكام في المباريات ترجع لسوء الاختيارات وكذلك عدم تركيزهم.