رياضة | آرسنال يحقق رقماً قياسياً سلبياً في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يحقق رقماً قياسياً سلبياً في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إحصائية عالمية أن آرسنال تعادل مع مضيفه بيرنلي سلبياً بدون أهداف على ملعب تيرف مور وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأفادت شبكة سكواكا للإحصائيات بأن هذا التعادل هو رقم 13 للمدفعجية في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وأكدت الشبكة الإحصائية أن آرسنال وصل لعدد تعادلات هو الأكثر في تاريخه خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي بنظامه المكون من 38 مباراة.



وكشفت الشبكة الإحصائية أن كلا من آسنال وبيرنلي يمتلكون نفس الرصيد من النقاط والبالغ 31 نقطة في المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب.