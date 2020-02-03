رياضة | عبدربه: معاناتي في الإسماعيلي سبب اللجوء إلى الأهلي والزمالك

كشف حسني عبدربه نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق عن سبب رغبته اللعب للنادي الأهلي، بعد ترك الدروايش، لخوض تجربة إحترافية في أوربا.

وقال عبد ربه، إنه تعرض للسباب والإهانة من قبل مسئولي نادي الإسماعيلي في نفس الفترة التي تلقيت فيها مفاوضات مع النادي الأهلي. وأكد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "يحيى الكومي سبني في التليفون عندما طلبت منه مستحقاتي". Advertisements

وتابع: "لما أنت تلاقي المعاملة دي هتعمل أيه، أنا كان ممكن امضي للأهلي في أي وقت سابق والأهلي دفعلي فلوس ولكن رفضته من أجل الإسماعيلي".

وأشار قصير الدروايش قال حسني عبد ربه، إلأى أنه غير ندمان على الإطلاق من عدم الانضمام إلى ناديي الأهلي أو الزمالك. وتابع: "أنا عملت كل حاجة في الإسماعيلي وجماهير الدروايش عوضتني عن كل حاجة وكل الفلوس لان الفلوس بتروح لكن حب الجماهير لا يموت".

وأتم: "اتحاد الكرة والإعلام وراء الاحتقان بين الإسماعيلي والأهلي" .