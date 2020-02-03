رياضة | العبور يضم ظهير أيمن بترول أسيوط لموسم ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبور يضم ظهير أيمن بترول أسيوط لموسم ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور، على توقيع اللاعب نبيل ناصر، ظهير أيمن فريق بترول أسيوط خلال قترة الإنتقالات الشتوية، بدوري القسم الثالث.

ويعد اللاعب من مواليد 1997ولعب من قبل في صفوف فريق نادي إف سي مصر، قبل أن يرحل لفريق بترول أسيوط، ثم لفريق العبور.

ويجيد اللاعب نبيل ناصر، المشاركة في مركز الظهير الأيمن، وقام بالتوقيع لفريق العبور لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ تعاقدة مع مع البترول بالتراضي، عقب تنازلة عن مستحقاته.