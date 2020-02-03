رياضة | قرار مفاجئ من حسني عبدربه بشأن الترشح لرئاسة الإسماعيلي

أعرب حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، إعن حزنه الشديد نتيجة الأوضاع السيئة التي يمر بها نادي الإسماعيلي.

أكد حسني عبدربه نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي بعاني بشدة خلال الفترة الأخيرة بسبب مجالس الإدارة.

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وأكد عبد ربه في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نادي الإسماعيلي يفقد القيمة الكبيرة وهي اللعيب والأجيال التي افتقدها النادي".

وتابع عبد ربه: "النادي الإسماعيلي يحتاج للاستثمار بشكل ناجح من أجل العودة إلى التفوق وحصد البطولات والألقاب"

وأتم: "أنا تحت أمر الإسماعيلي في أي وقت، وسأترشح لمجلس إدارته إذا احتاجني"