شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة حرس الحدود اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستقام بعد غد، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وتعود بعثة الزمالك، من أنجولا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى القاهرة، وذلك عقب الانتهاء من مباراة أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى والتى تغيب عنها كلا من محمد أبو جبل وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمد عبد الشافى وحازم إمام وشيكابالا، بعد حصولهم على راحة من جانب كاروتيرن المدير الفنى للفريق من تلك المباراة إلى جانب أوباما الذى تواجد على مقاعد البدلاء دون أن يشارك إلا إن المدرب الفرنسى سيعود للاعتماد على تلك المجموعة بداية من مواجهة حرس الحدود القادمة.

وينضم اليوم، هؤلاء المستبعدين إلى التدريبات مع باقى اللاعبين بعدما خاضوا تدريبات خلال الأيام الماضية تحت قيادة عمرو فهيم، مدرب فريق 99 بالزمالك، الذى تم إسناد له مهمة قيادة تدريبات المستبعدين بالفريق الأول من رحلة أنجولا، لتجهيزهم لمباراة الفريق الأبيض مع حرس الحدود، وتسلم عمرو فهيم البرنامج الذى وضعه الفرنسى باتريس كارتيرون، لتنفيذه لتجهيز اللاعبين المستبعدين لمواجهة حرس الحدود التى سيبحث فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى، بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ويبحث الفرنسى كارتيرون عن استعادة الانتصارات لتحسين الترتيب قبل لقاء الإسماعيلى الذى سيقام يوم الأحد المقبل، خاصة إن الفريق بعد ذلك لديه بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى على الترتيب أمام الترجى التونسى والأهلى يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى.