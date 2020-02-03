شكرا لقرائتكم أسوان يستضيف الإسماعيلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق أسوان نظيره الإسماعيلى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على ستاد أسوان الرياضى بإفتتاحية الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصرى ، فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق تماسيح النيل فوزاً غالياً على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة فيما فاز الدراويش على نظيره الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للتخلص من مراكز القاع وتحقيق الانتصار الثانى على التوالى ،ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الدراويش مكون من : " مسعد عوض ، حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحى، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوى، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، وكريم الطيب".

ومن جانبه شدد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للأسماعيلى ضرورة مواصلة رحلة الصعود للمربع الذهبى لتعديل نتائج الفريق محلياً بجانب التفوق العربى بعد التأهل لقبل نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أسوان مكون من : "محمد فوزى - محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم - همام طارق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف".

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وتعاقد الاسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية مع التونسي فخر الدين بن يوسف والاوغندي باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش في النصف الثاني من الموسم