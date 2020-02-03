شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..انطلاق أول بطولة جمهورية للبلياردو للتسع كرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين، منافسات بطولة الجمهورية للتسع كرات للبلياردو، لسنة 2019/2020 ، وذلك بحضور عمرو الخرادلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبلياردو.

وتستمر البطولة لمدة أسبوع، وكشف الاتحاد عن الأندية واللاعبين المشاركين في البطولة وأبرزهم البطل المصري وائل طلعت بطل الجمهورية في لعبة السنوكر والذي حطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس العالمية عام 2014، واللاعبين محمد نور بطل الجمهورية وممثل مصر عربيا العام الماضي وفادي حمودة الحاصل على المركز الثالث عربياً وعلاء السعيد وجورج حنا وعمرو رشاد وغيرهم.

كما يشارك في البطولة العديد من الأندية مثل نادى الصيد وهليوبليس والشرقية للدخان والأهلي والزمالك ونوادي أخرى.

وأفاد الاتحاد المصري للبلياردو أن الجوائز المقدمة على الأربع فائزين بالمراكز الأولي هي كأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية إلى جانب جوائز أخرى يتم توزيعها على 16 لاعب من الحاصلين على مراكز متقدمة.

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هذه الجوائز مقدمة من الاتحاد المصري والشركة الراعية وسيتم توزيع الجوائز في حضور كل من: فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي البليارد الفرنسي وعمرو الخرادلي رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ومحمد القماح رئيس الاتحاد الأفريقي للبليارد الاسنوكر وسكرتير عام الاتحاد الدولي للسنوكر وعبد الله فارس عضو الاتحاد الافريقي بوول.

من جانبه قال عمرو الخرادلي رئيس الاتحاد المصري للبلياردو في تصريحات صحفية: "الاتحاد تأسس عام 1943م وتعد مصر واحدة من أربع دول وهم فرنسا وسويسرا وبلجيكا الذين أسهموا في انشاء الاتحاد الدولي للبلياردو".

كما أضاف الخرادلي أن بطولة التسع كرات هي الأولي لهذا العام وهناك بطولتان أخريان لهذا العام واللتان ستقاما قريباً.

يذكر أن البلياردو المصري كان قد حصد ثلاث ميداليات فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، أضافها البلياردو المصرى فى المشاركة هى الأولى بتاريخ السنوكر فى دورة الألعاب.