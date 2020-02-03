شكرا لقرائتكم الاتحاد المصرى يطالب نادى طنطا بزيادة إضاءة الاستاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاتحاد المصرى لكرة القدم ، نادى طنطا بزيادة إضاءة الاستاد الخاص به خلال الفترة المقبلة وذلك لاستضافة المباريات فى الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى ليلا أو أختيار ملعب أخر قبل حلول شهر رمضان المبارك .

ويستعد فريق طنطا لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، والمقرر لها يوم 6 من الشهر المقبل على ستاد السويس.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بينما ياتى المصرى البورسعيدى بالمركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة.

وأنهى طنطا التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان صانع ألعاب النادي الأهلي وبيراميدز السابق على أن يتم قيده فى قائمة الفريق استعدادًا للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز.

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كما تعاقد نادى طنطا مع محمد سعيد أوكا لاعب فريق وسط الداخلية وطلائع الجيش والرجاء السابق وبتروجت الحالى لمدة موسمين ونصف.

خاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين وديتين أمام الترسانة و جمهورية شبين استعدادًا لمباراة المصرى البوسعيدى فى بطولة الدورى المصرى، وتمكن طنطا فى المباراة الأولى من الفوز على الترسانة 2/0 أحرزهما محمود مسعود ومحمد ماجد "أونش"، بينما جاءت نتيجة اللقاء الثانى أمام جمهورية شبين بالتعادل الإيجابى ثلاثة أهداف لكل فريق، والذى تمكن أحمد سعيد أوكا هدف وجون أفيرى هدفين.

وأطمأن أيمن المزين على مستوى اللاعبين بدنيا وفنيا، وتم إشراك الصفقات الجديدة للدخول فى أجواء المباريات والانسجام داخل فريق أبناء السيد البدوى.