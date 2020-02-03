شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: لا يوجد لاعب مثلى.. والعمولات سبب تدمير الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، إنه لا يرى أي لاعب مثله في الكرة المصرية أو يشبهه.

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وأكد عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "هناك لاعبين جيدين في الكرة المصرية أمثال طارق حامد وأليو ديانج وغيرهم ولكن لا يوجد لاعب مثلي في مصر".

وفي سياق آخر، قال عبد ربه: "العمولات تسببت في تدمير الكرة المصرية"