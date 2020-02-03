شكرا لقرائتكم سمير عثمان: سوء اختيارات الحكام سبب أخطاء المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من اتحاد الكرة التفكير جيدا قبل تطبيق تقنية الفيديو var لان الامر ليس بالسهل وممكن يؤدي لمشاكل كثيرة.

وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي بقناة الزمالك ان جهاد جريشة من حقه الزعل للترتيب في القائمة الدولية لكن عدم وضعه في المركز الأول ليس سببا لاستبعاده من الترشيح لكاس العالم 2022.

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وكشف الحكم الدولي السابق ان أخطاء الحكام في المباريات ترجع لسوء الاختيارات وكذلك عدم تركيزهم.أحمد مرتضى: نقل السوبر الأفريقى خارج قطر صعب

يعد سمير عثمان نجل الراحل محمود عثمان الحكم الدولى السابق والذى بدأ مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول والتحق بالتحكيم عام 1992، و كان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000 ويعمل مديرا لأحد البنوك المعروفة كما أنه حصل على الشارة الدولية عام 2005 و خرج من القائمة الدولية عام 2014 فى الواقعة الشهيرة بـ "مذبحة الكبار" وأعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.