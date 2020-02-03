شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه يكشف أسباب بكاؤه في كأس الأمم الإفريقية 2006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، عن أسباب بكاؤه في كأس الأمم الإفريقية لعام 2006. Advertisements وأكد عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "بكيت لعدم مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2006 فكنت أتمنى أن أشارك ولكن ربنا عوضني في 2008". وتابع: "الحمد لله ربنا كرمني في 2008، وتم منحي لقب أفضل لاعب في البطولة"

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