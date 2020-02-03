شكرا لقرائتكم طارق السيد: الزمالك بيدلع ويحتاج لمدرب أحمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يعاني من بعض الدلع في الفترة الأخيرة.

وقال طارق خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من بعض الدلع في الفترة الأخيرة، وإذا استعاد فرجاني ساسي مستواه الطبيعي سيفرق مع الفريق بشكل كبير جدا".

أضاف : "الزمالك يحتاج مدرب أحمال، كما أن سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز يجيدان العمل في الجوانب البدنية".

Advertisements

أشار طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن البطل يواجه أي فريق ويفوز عليه في دوري أبطال إفريقيا.

تابع: "لم يعجبن أداء الزمالك أمام مازيمبي في القاهرة، ومن غير المقبول أن يرضى بالتعادل أو يؤدي اداء تجاريا".

وأكمل : "البطل يواجه أي فريق ويفوز عليه، في دوري الأبطال 2002 واجهنا كل الفرق القوية وتفوقنا عليها".

وأتم: "النجم الساحلي أقل الفرق المتصدرة في دور المجموعات فنيا".