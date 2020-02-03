شكرا لقرائتكم طارق السيد: على الزمالك أن يقتدى بريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن بطولة الدوري المصري تبتعد عن الأبيض هذا الموسم.

وقال طارق خلال تصريحات تليفزيونية: "لابد أن يركز لاعبي الزمالك جيدا على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، فبطولة الدوري تبتعد عن الفريق هذا الموسم".

وأكمل: "على الزمالك أن يقتدي بما فعله ريال مدريد في 2016 عندما خسر الدوري وركز في دوري أبطال أوروبا وتوج بالبطولة".

سطعت نجوميته في القلعة البيضاء وبالتحديد في مركز الظهير الأيسر، تزامناً مع نضوج الجيل الذهبي في ميت عقبة، ليحصد البطولات مع زملائه بالزمالك ورغم اعتزاله في سن صغير، بقي اسمه محفوراً بحروف من نور في قلوب الزملكاوية، باعتباره كان أحد أبناء الجيل الذي أسعد الملايين من عشاق الأبيض، طارق السيد، أو العصفور كما لقبته جماهير الزمالك.