شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: يحيى الكومى سبنى فقررت الرحيل للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، إنه تعرض للسباب والإهانة من قبل مسئولي نادي الإسماعيلي في نفس الفترة التي تلقيت فيها مفاوضات مع النادي الأهلي.

وأكد عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "يحيى الكومي سبني في التليفون عندما طلبت منه مستحقاتي".

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وتابع: "لما أنت تلاقي المعاملة دي هتعمل أيه، أنا كان ممكن امضي للأهلي في أي وقت سابق والأهلي دفعلي فلوس ولكن رفضته من أجل الإسماعيلي"