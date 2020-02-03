شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: حسام غالى نجم كبير وحاربت من أجله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه لاعب الزمالك الأسبق إن حسام غالى يعد من نجوم الكرة المصرية موضحا أنه حارب من أجله كثيرا.
أضاف نبيه خلال تواجده فى برنامج زملكاوي الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك :" أنه ما حدث بينه وبين حسام غالى اختلاف فى وجهات النظر فقط".
أسامة نبيه أحد المدربين الشبان الذين ينتظرهم مستقبل كبير فى عالم التدريب.. نجح فى تجربته معاونا للأرجنتينى هيكتور كوبر وحقق نجاحات كبيرة للفراعنة وعاد اسمه يتردد مع الأسماء المرشحة للمنتخب بعد استقالته المفاجأة من تدريب فريق إف سى مصر.
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