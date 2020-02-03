شكرا لقرائتكم عبد ربه: حزين على حال الإسماعيلي والعيب في مجالس إدارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، إنه حزين على الأوضاع السيئة التي يمر بها نادي الإسماعيلي مؤكدًا أن العيب في مجالس إدارته.
وأكد عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "نادي الإسماعيلي يفقد القيمة الكبيرة وهي اللعيب والأجيال التي افتقدها النادي".
وتابع عبد ربه: "النادي الإسماعيلي يحتاج للاستثمار بشكل ناجح من أجل العودة إلى التفوق وحصد البطولات والألقاب".
وأتم: "أنا تحت أمر الإسماعيلي في أي وقت، وسأترشح لمجلس إدارته إذا احتاجني".
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