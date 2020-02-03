شكرا لقرائتكم طارق السيد بعد اتهامات التفويت فى مباراة الـ "6-1": رضا سيكا متواطئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السيد، لاعب الزمالك الأسبق، إن الحديث عن تخاذل لاعبى الفريق الأبيض، أمام الأهلى فى مباراة الستة الشهيرة، غير منطقية .

وأضاف طارق السيد ، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ما قاله رضا سيكا، غير منطقى، خاصة أن الجيل الذى خاض هذه المباراة، جيل بطولات، وكان يبحث المنافسة على لقب الدورى مؤكدا: "هو اللى متواطئ".

وشدد طارق السيد قائلا: "الذى يتحدث عن التواطئ هو المتواطئ، مشاركة رضا سيكا ، مصابا فى المباراة هى فى حد ذاتها تواطؤ".

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وأكد رضا سيكا ، لاعب الزمالك الأسبق، إن سبب الهزيمة الثقيلة للزمالك أمام الأهلي بمباراة 6-1، كانت بسبب رغبة عدد من لاعبي الزمالك، الهزيمة أمام الأهلي فى تلك المباراة.

وأضاف رضا سيكا ، فى تصريح سابق إن جميع لاعبي الزمالك تخاذلوا خلال هذه المباراة، باستثناء، الرباعي، حسام وإبراهيم حسن، ورضا سيكا ومحمد عبدالمنصف.

وعدد رضا سيكا، أسماء من لاعبي الزمالك، الذين تسببوا فى الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الزمالك، أمام الغريم التقليدي، الأهلي، مؤكدا :" لقد طلبت عدم استكمال المباراة بعد هدف ابراهيم سعيد، ولكن أوتوفيستر رفض طلبي".