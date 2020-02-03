شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: عبدالله السعيد ملوش بديل.. وكهربا بتاع مشاكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، إن عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، والأهلي سابقًا، لا يوجد له بديل في الكرة المصرية

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وأكد عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "عبدالله السعيد لاعب ذكي جدا وليس له بديل في مصر".

وفي سياق أخر، قال عبد ربه: "كهربا بتاع مشاكل وأطالبه بالتركيز في الملعب شوية، والفترة اللي فاتت كان في كلام كتير عليه وأطالبه بالتركيز في الوقت الحالي في الملعب فقط".