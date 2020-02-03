شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: عبدالله السعيد ملوش بديل.. وكهربا بتاع مشاكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، إن عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، والأهلي سابقًا، لا يوجد له بديل في الكرة المصرية
وأكد عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "عبدالله السعيد لاعب ذكي جدا وليس له بديل في مصر".
وفي سياق أخر، قال عبد ربه: "كهربا بتاع مشاكل وأطالبه بالتركيز في الملعب شوية، والفترة اللي فاتت كان في كلام كتير عليه وأطالبه بالتركيز في الوقت الحالي في الملعب فقط".
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