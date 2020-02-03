شكرا لقرائتكم هاني رمزي: جوزيه رفض اعتزالي في الأهلي.. وهذا هو سر غضب اجيري من كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ان مانويل جوزيه، رفض اعتزاله في النادي الأهلي
وكشف رمزي في تصريحات تلفزيونية، عن أسباب غضب اجيري من كهربا.
وأكد رمزي: "كهربا احتفل بشكل غريب واثار غضب كبير اجيري وتجاهل اجيري احتفال كهربا منعا لإشعال الموقف وقتها وقام بالحديث معي".
كان كهربا قد توجه لمقصورة ملعب بتروسبورت المتواجد بها اعضاء الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني بقيادة خافيير اجيري، عقب احرازه الهدف الثاني للزمالك، في مرمى حرس الحدود واحتفل بشكل غاضب اعتراضًا على استبعاده من قائمة المنتخب لمعسكر مباراة تونس، التي اقيمت في اطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019 بالكاميرون.
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