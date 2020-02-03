شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: باسم مرسي "مقصر" وقلتله مش هتكمل تألق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق إنه أخبر باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض فى 2015 أنه لن يكمل مشوار التألق والنجومية.

أضاف نبيه خلال حواره لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك:" أخبرت باسم مرسى فى 2015 انه لن يكمل مشوار التألق وكان عنده خلاف مع مرتضى فى ذلك الوقت".

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تابع نبيه:" باسم مرسي قصر فى حق نفسه ورأيت نوعية هذه اللاعيبين كثيرا ولا بد أن يشتغل على نفسه حتى يعود لمستواه ".

أسامة نبيه أحد المدربين الشبان الذين ينتظرهم مستقبل كبير فى عالم التدريب.. نجح فى تجربته معاونا للأرجنتينى هيكتور كوبر وحقق نجاحات كبيرة للفراعنة وعاد اسمه يتردد مع الأسماء المرشحة للمنتخب بعد استقالته المفاجأة من تدريب فريق إف سى مصر.