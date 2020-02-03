شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه: "مش ندمان على الانتقال للأهلى والزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسني عبد ربه، نجم المنتخب الوطني ونادي الإسماعيلي السابق، إنه غير ندمان على الإطلاق من عدم الانضمام إلى ناديي الأهلي أو الزمالك.
وأكد عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "غير ندمان على أي قرار أخدته في حياتي وأبرزها عدم الانتقال إلى الأهلي والزمالك".
وتابع: "أنا عملت كل حاجة في الإسماعيلي وجماهير الدراويش عوضتني عن كل حاجة وكل الفلوس لان الفلوس بتروح لكن حب الجماهير لا يموت".
وأتم: "اتحاد الكرة والإعلام وراء الاحتقان بين الإسماعيلي والأهلي".
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