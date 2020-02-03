حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباريات اليوم فى مسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: اسوان والاسماعيلى : محمد سيد بكر وعادل ماهر ورمضان هنداوى ..وهيثم الشريف حكما رابعا. Advertisements الانتاج الحربى والاتحاد : أحمد حمدى وسعد سيد ونور سعيد .. ورضا العقاد حكما رابعا. انبى والمقاولون : وليد عبد الرازق وخالد حسين ومصطفى عطية ..ومحمد عاطف متولى حكما رابعا. سموحة والمقاصة : محمد الحنفى وأحمد لطفى واحمد بكر.. ومحمد عبد الحميد حكما رابعا.

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