شكرا لقرائتكم هاني رمزي: فايلر طلبنى للعمل معه في الأهلي.. وصلاح أخطأ في حفل كاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث هاني رمزي، المدرب السابق لمنتخب مصر، عن عدم حضور محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، حفل الأفضل في إفريقيا.
وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح أخطأ بعدم حضور حفل الأفضل في إفريقيا، وتمنيت حضوره، لكن لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب"
وقال رمزي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تواجده في الجهاز الفني معه بالأهلي الا أن الأهلي لم يتواصل معي، وانا تحت أمر النادي الأهلي في أي منصب".
واتم رمزي: "قد أتراجع عن دور الرجل الأول إذا تلقيت عرضا للعمل في الأهلي، فايلر حقق نتائج جيدة مع الأهلي".
واعترف رمزي، بفشله خلال تواجده بالجهاز الفني لمنتخب مصر، قائًلا: "فشلت مع المنتخب واتمنى التوفيق في الفترة المقبلة".
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