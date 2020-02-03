سلطان بن شخبوط يعلن استضافة أبوظبي كونجرس «دولي الشطرنج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



أعلن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، خلال مؤتمر صحفي ظهر أمس بفندق سانت ريجيس في أبوظبي، عن استضافة أبوظبي كونجرس الاتحاد الدولي للشطرنج، إلى جانب اجتماعات كونجرس أبوظبي 2020، في الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل، بمشاركة 194 اتحاداً من مختلف قارات العالم.

ورفع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، خلال افتتاحه المؤتمر، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة تقديراً وعرفاناً بالدعم الكبير الذي تقدمه للأنشطة الرياضية ودعم استضافة البطولات العالمية.

من جانبه قال الدكتور عبدالله الوحشي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، إن الاتحاد القاري للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، يبذل جهوداً كبيرة لتطوير اللعبة عبر توفير الدعم والمتابعة المتواصلة.

وأضاف: «هناك كثير من المواضيع والاقتراحات محل النقاش مدرجة في جدول الأعمال، مثل سنّ قوانين جديدة للمرة الأولى منذ 40 عاماً في أبوظبي، ولا شك في أن هذه القوانين ستخدم «رياضة الأذكياء» على المستوى الدولي، بما يحقق المنفعة لجميع اتحادات العالم».