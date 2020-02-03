الشارقـة يبتسم على حساب كلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قاد ريان منديز لاعب الرأس الأخضر فريق الشارقة لاستعادة نغمة الفوز بعد تعادل و4 هزائم بتسجيله هدفاً وصنع هدفين في مباراة تخطي «الملك» ضيفه اتحاد كلباء 3-1 في استاد خالد بن محمد.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بهدف منديز (42)، ثم صنع الهدفين الثاني والثالث للبرازيلي كايو لوكاس (55) ومحمد خلفان (84)، أما هدف كلباء فقد كان الأجمل في اللقاء من تسديدة صاروخية لأسامة الشال، وبهذه النتيجة يرفع الشارقة رصيده إلى 27 نقطة ويتجمد رصيد كلباء عند 13 نقطة.

وقال مدرب اتحاد كلباء خورخي دا سليفا: أهدينا المباراة لفريق الشارقة، والأهداف التي سجلت في مرمانا جاءت بأخطاء من لاعبي فريقنا.

وتابع: تحدثت إلى اللاعبين وحذرتهم من الكرات الطويلة وخطورة الشارقة من الأطراف حيث يجيد لاعبوه استغلالها.

من جهته، أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، أن عودة فريقه إلى سكة الانتصارات واستعادة مستواه هما الأهم حالياً وليس المنافسة على لقب الدوري.

وقال العنبري: نعمل على استعادة مستوانا السابق، وهذا هدفنا الذي نعمل عليه الآن، وما حدث في الفترة السابقة من هزائم متوالية كان نتاجاً لأخطاء عديدة عانينا منها على رأسها عدم الثبات في التشكيلة، والإصابات وقد كانت مشاركة كايو معنا إيجابية وننتظر منه الأفضل.