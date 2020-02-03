الصغار يخطفون أضواء «فخر الأجيال للصقور»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف



شهدت ضربة البداية لمنافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الروية بدبي، مشاركة كبيرة في يومها الأول والذي خصص لفئة الناشئين، على مدار 8 أشواط وبمشاركة 240 صقاراً، ليسجل الرقم القياسي في المشاركة مقارنة بالنسخ الماضية.

وأسفرت نتائج الشوط الأول لفئة تبع فرخ رئيسي عن فوز أحمد جابر بن مجرن عبر الطير الذي أسماه أيضاً «88» فيما جاء في المركز الثاني حمدان خليفة بن مجرن عبر الطير «88»، وحل ثالثاً محمد عمران النعيمي عبر «الذيب».

وتصدر حاضر محمد المهيري الشوط الثاني لفئة جير تبع فرج رئيسي عبر الطير «تي 50» وجاء في المركز الثاني أحمد عبيد المهيري عبر الطير «تي 55»، ونال الطير «تي 24» لمالكه حمدان عبيد المهيري.

وتوج ماجد سالم الكتبي بالشوط الثالث في فئة تبع جرناس رئيسي عبر الطير «مايهاب»، وجاء في المركز الثاني عيسى سعيد راشد المنصوري عبر الطير «فراج»، فيما جاء الطير «دي كي» لخليفة خالد الحريز في المركز الثالث.

وعاد أحمد عبيد المهيري للصدارة مجدداً ولكن هذه المرة في المركز الأول بعدما فاز بالشوط الرابع في فئة جير تبع جرناس عبر الطير «تي 8»، وجاء خالد مروان الشيخ في المركزين الثاني والثالث عبر الطير «الواري»، و«تي بي 1147».