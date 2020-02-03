سبورتنج يواجه الساحل التونسى بدورة الألعاب العربية للسلة بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سبورتنج مع نظيره الساحل التونسى فى دورة الألعاب العربية لكرة السلة ، والتى تقام فى الإمارات فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجارى ، بمشاركة فريق سبورتنج من مصر ، بمنافسات الدور التمهيدى .
يقع الفريق السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب الفحيص الأردنى ، و الرفاع البحرينى ، و الساحل السورى ، وفى المجموعة الثانية ياتى الشارقة الاماراتى ، و المجمع البترولى، والأمل التونسى، بالإضافة إلى إليت السعودى والفتاة الكويتى ، ووفقا لجدول البطولة فيلتقى سبورتنج مع الفحيص الأردنى ثم الرفاع البحرينى .
وكان من المقرر أن تشارك ثريا محمد لاعبة سلة الاهلى مع فريق سبورتنج فى البطولة ، ووافق فريق الاهلى بالفعل على إعارة اللاعبة لسبورتنج لحسن الإنتهاء المشاركة فى البطولة ، إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراة امام الجزيرة فى كأس مصر يوم 7 فبراير ، و رفض الأخير تأجيل المباراة لحين عودة اللاعبة ، فرفض الأهلى إعارة اللاعبة فى النهاية للاستعانة بخدماتها فى البطولة .
وكان سبورتنج قد طلب استعارة ثريا محمد بعد تألقها فى مختلف البطولات التى تشارك فيها على المستوى المحلى والقارى والدولى، واستطاعت التتويج بالبطولة الأفريقية 3/3 مع المنتخب وكذلك أفضل لاعبة فى البطولة الافريقية واختيارها ضمن افضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 3/3 من جانب الاتحاد الدولى للعبة والذى لقبها بكليوباترا السلة .
يذكر أن اللاعبة توجت مع الأهلى ببطولة الدورى على حساب الجزيرة بفى اللقاء الذى انتهت بتغلب الاحمر بنتيجة 82/ 60 فى غياب نهائى البطولة، والذى أقيم على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر .
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