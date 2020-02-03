شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام بعد تولى إمونيكى تدريب مصر المقاصة: ليس غريب عن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة، إن فريقه لم يحالفه التوفيق خلال الفترة الماضية فى نتائج مباريات الدورى المصري، موضحا أنه قرر تولى النيجيرى إيمانويل إمونيكى الإداراة الفنية للفريق الفيومى لتحسين الأوضاع، والعودة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة بالدورى.

وأضاف عبد السلام، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على نافذة قناة الزمالك، أن أمونيكى ليس بغريبا على الدورى المصرى، موضحا أنه خاض تجربة الاحتراف من قبل داخل النادى الأبيض.

وتابع رئيس المقاصة، أنه فوجئ بمعرفة أمونيكى لمعظم لاعبي الفريق الفيومى عن طريق الإنترنت، لافتا إلى أن المدرب النيجيرى يمتلك تاريخا مميزا، وأنه قام بتدريب تنزانيا وصعد بهم لتصفيات أمم إفريقيا الأخيرة، فضلا عن توليه القيادة الفنية للمنتخب النيجيري تحت 17 عاما.

وشكر عبد السلام مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على السماح لأيمن عبد العزيز بالرحيل لتولى مهمة المدرب العام بالفريق الفيومى، مؤكدا أن عبد العزيز كان لاعب سابق بالفريق، ويمتلك خبرات كبيرة، ويعلم جيدا الأسلوب الإدارى للمقاصة.