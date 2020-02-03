شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام بعد تولى إمونيكى تدريب مصر المقاصة: ليس غريب عن الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على نافذة قناة الزمالك، أن أمونيكى ليس بغريبا على الدورى المصرى، موضحا أنه خاض تجربة الاحتراف من قبل داخل النادى الأبيض.
وتابع رئيس المقاصة، أنه فوجئ بمعرفة أمونيكى لمعظم لاعبي الفريق الفيومى عن طريق الإنترنت، لافتا إلى أن المدرب النيجيرى يمتلك تاريخا مميزا، وأنه قام بتدريب تنزانيا وصعد بهم لتصفيات أمم إفريقيا الأخيرة، فضلا عن توليه القيادة الفنية للمنتخب النيجيري تحت 17 عاما.
وشكر عبد السلام مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على السماح لأيمن عبد العزيز بالرحيل لتولى مهمة المدرب العام بالفريق الفيومى، مؤكدا أن عبد العزيز كان لاعب سابق بالفريق، ويمتلك خبرات كبيرة، ويعلم جيدا الأسلوب الإدارى للمقاصة.
وقرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام تعيين أيمن عبد العزيز مدربا ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة معاونا للنيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني الجديد للفريق.
وأصبح الجهاز المعاون لإيمانويل يضم جمال عمر، وأيمن عبد العزيز، وأحمد حسام بجانب وليد هويدي، مدير الكرة، وسيد متولي مدير شئون اللاعبين.
وكان مسئولو المقاصة قد أجلوا الإعلان عن تعيين أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز الفني للمقاصة لحين استئذان المدرب من إدارة نادي الزمالك، حيث كان عبد العزيز يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك.
ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد للمقاصة بقيادة إيمانويل أمونيكي مهام عمله رسميا بعد مباراة المقاصة أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 16 للدوري.
وأكد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن أيمن عبد العزيز من المدربين الشباب الأكفاء وأصحاب الفكر الجيد، بما يمتلكه من خبرات مميزة حصدها خلال سنوات احترافه، مضيفا أن عبد العزيز سيكون حلقة وصل هامة بين المدير الفني إيمانويل أمونيكي وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، باعتبارة كان من ابناء المقاصة حيث لعب للفريق 4 سنوات وكان نموذج رائع ومتفاهم مع الادارة.
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