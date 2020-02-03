شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: كبار الأهلى أصحاب الفضل فى تجاوز أزمة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن أشرف، لاعب فريق الأهلي، أن اللاعبين واجهوا ظروف صعبة خلال مباراة الهلال السوداني التى أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء فى مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف أيمن اشرف خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا: "واجهتنا ظروف صعبة فى مواجهة الهلال بسبب حماس جماهير الفريق السوداني ولكن نجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية، وكنا نرغب فى الفوز للتأهل كأول مجموعة، ولكن الأهم إننا نجحنا فى التأهل لدور الثمانية، مضيفا أن اللاعبين أصحاب الخبرات بالأهلي فرقوا معنا كثيرا بالأمس، على رأسهم شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، حيث أكدوا لنا أن المباريات الكبيرة هى التى تصنع النجوم، وأن النادي الأهلي لا يخشى مواجهة أي فريق.

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه يشارك فى أى مركز يطلبه منه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر سواء كمدافع أو ظهير أيسر، مؤكدا أن الأهم أن أقاتل فى الملعب للظهور بمستوى متميز".

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وصعد فريق الأهلى لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السودانى، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تقدم محمد مجدى "قفشة" للأهلى فى الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبذلك يصعد الأهلى لدور الثمانية كمركز ثان رفقة النجم الساحلى الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوى وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما أصبح رصيد الأهلى 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط وتوقف رصيد بطل زيمبابوى عند نقطة واحدة.