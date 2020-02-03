شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الزمالك، منذ قليل، إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أول أمس السبت، على ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، عقب احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى التى تصدرها مازيمبى الكونغولى برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط، حيث ينتظر الأبيض قرعة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، والتى ستحدد طرف مواجهة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة، حيث سيصبح الأبيض فى مواجهة مُحتملة مع متصدرى المجموعات الثلاثة الأخرى، وهم: "النجم الساحلى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب إفريقى".

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ومن المقرر، أن يبدأ الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بداية من اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستقام الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الأبيض فى تلك المباراة عن تحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول الترتيب بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.