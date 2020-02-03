شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسوان والأسماعيلى: محمد سيد بكر وعادل ماهر ورمضان هنداوى.. وهيثم الشريف حكما رابعا.

الانتاج الحربى والاتحاد: أحمد حمدى وسعد سيد ونور سعيد.. ورضا العقاد حكما رابعا.

أنبى والمقاولون: وليد عبد الرازق وخالد حسين ومصطفى عطية.. ومحمد عاطف متولى حكما رابعا.

سموحة والمقاصة: محمد الحنفى وأحمد لطفى وأحمد بكر.. ومحمد عبد الحميد حكما رابعا.

واستضاف استاد السلام أمس الأحد، اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

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من المقرر أن تقام اختبارات الحكام على تقنية الـvar غداً باستاد السلام، وإقامة مباريات ودية، وسيتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا.

وكشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى، أن الفوج الثانى من حكام تقنية الفيديو var سينهى تدريباته يوم السبت وعددهم 24 حكما، على إن يتم انطلاق تدريبات الفوج الثالث يوم الإثنين المقبل بعدد مماثل منهم 8 حكام ساحة و8 حكام var و8 حكام مساعدين var.

وأضاف الغندور لـ"الخليج 365" أنه فى حالة انطلاق تجربة الـvar فى الدورى المصرى فإنه يشترط وجود 54 حكما حاصلين على رخصة حكم الفيديو من أجل تجربة التقنية فى جميع مباريات الدورى، أما فى حالة تطبيقها فى مباريات معينة فلا يشترط وجود هذا العدد لكن الأفضل هو تطبيق التقنية فى جميع المباريات بالكامل.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.