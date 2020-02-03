شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: اتحاد الكرة تخلى عن أجيرى والعصبية حرمت حسام حسن من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق أن الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يوفي بوعده مع جهاز المكسيكى أجيري حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين فور توقيع العقود و أصحاب قرار استبعاد عمرو وردة و عودته بضغط من لاعبي المنتخب .

وأوضح هانى رمزي في تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكورة غير كلامه مع جهاز أجيري بعد إقامة بطولة إفريقيا في مصر، وكان متفق معنا للصعود إلى المونديال، ولكن بعد استضافة مصر بطولة إفريقيا، تم تغيير الاتفاق وطالبونا بحصد اللقب، وأصحاب قرار استبعاد عمرو وردة ولاعبو المنتخب ضغطوا على اتحاد الكرة من أجل عودة عمرو وردة للمنتخب، فاتحاد الكرة هو صاحب استبعاد اللاعب وهو وراء التراجع عنه، وأعترف فشلت مع المنتخب فى منصب المدرب واتمنى التوفيق في الفترة المقبلة " .

وعلق هانى رمزة على خلافة مع حسام حسن مدرب سموحة السابق قائلا: "عصبية حسام حسن سر خلافى معه، ولكن أنا عشت معاه كثير والعصبية منعت حسام حسن من تدريب منتخب مصر".

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وأشار المدرب السابق لمنتخب مصر أن محمد صلاح أخطأ فى عدم حضور حفل الأفضل في إفريقيا، ولا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب .

وكشف هانى رمزى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تواجده في الجهاز الفني معه بالأهلي، "إلا أن الأهلي لم يتواصل معي، وأنا تحت أمر القلعة الحمراء في أي منصب وقد أتراجع عن دور الرجل الأول إذا تلقيت عرض للعمل في الأهلي وفايلر حقق نتائج جيدة مع الفريق".