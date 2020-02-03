مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 3 / 2 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة أسوان والاسماعيلى على ستاد أسوان الرياضى ومباراة انبى والمقاولون العرب على ستاد بتروسبورت ومباراة الانتاج الحربى والاتحاد السكندرى على ستاد السلام ومباراة سموحة ومصر المقاصة على ستاد الاسكندرية ضمن افتتاحية الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة أسوان والاسماعيلى

تقام مباراة أسوان والاسماعيلى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على ستاد أسوان الرياضى فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق تماسيح النيل فوزاً غالياً على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة فيما فاز الدراويش على نظيره الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

موعد مباراة انبى والمقاولون العرب

تقام مباراة انبى والمقاولون العرب فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين ، وفاز الفريق البترولى على نادى مصر بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع الاهلى فى الجولة الأخيرة بينما فاز ذئاب الجبل على طنطا بهدفين دون رد.

ويحتل انبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

موعد مباراة الانتاج الحربى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الانتاج الحربى والإتحاد السكندرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام فى مواجهة يدخلها الانتاج بحثاً عن تصحيح المسار بعد أن خسر مباراته الاخيرة بالدوري أمام الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل زعيم الثغر مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً .

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موعد مباراة سموحة ومصر المقاصة

تقام مباراة سموحة ومصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريقين بظروف متشابهة حيث تعادل الفريق السكندرى مع الاتحاد بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهى ذات النتيجة التى حققها الفريق الفيومى أمام طلائع الجيش .

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.