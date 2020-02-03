شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على: حفل الأفضل في أفريقيا 2020 بمصر.. وأتمنى حضور محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال كامل أبو علي حصوله على موافقة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" على تنظيم حفلتي الأفضل في أفريقيا 2020، 2021.

وأكد كامل أبو علي في تصريحات تليفزيونية، قائلا: "حفل الأفضل فى إفريقيا 2020 بشرم الشيخ و2021 في المغرب ولازم نعمل أفكار جديدة ومشوقة، ولسة واخدين الأفكار، والمحافظ هيقدم لنا الدعم والغرض اظهار مصر بصورة عالمية و بالتأكيد سنقدم حفلا أفضل من الحفل السابق، وأتمنى التوفيق لمحمد صلاح وتواجده في النسخة المقبلة من الحفل والفوز بها ".

وسبق وأعلن كامل أبو على أنه طلب من رئيس فيفا، خلال تواجده فى مصر لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، تنظيم حفل أفضل لاعب فى العالم ووعد بالرد على طلبه فى فبراير المقبل.

ولفت كامل أبو على، إلى أن مصر استضافت خلال الفترة الأخيرة عدد من الأحداث الرياضية فى مصر والصيف المقبل سيشهد استضافة نجوم كرة عالميين وكبار للترويج للسياحة المصرية، مؤكدا على أهمية تواجد نجوم الكرة وترويجهم للسياحة لأنها لعبة شعبية وتساهم فى تنشيط السياحة، ولذلك أقوم بالتحرك فى هذا الاتجاه والتنشيط السياحى.

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وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف، قد أعلن عن الفائزين بجوائز الأفضل فى القارة السمراء، خلال حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2019 الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء فى مدينة الغردقة المصرية، وسط حضور العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وقدم رئيس الكاف درعا خاصا لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على تقديرا من المكتب التنتفيذى للكاف لجهوده لإنجاح الحفل والاستضافة التى نالت إشادة جميع الضيوف الذين حضروا الكرنفال.