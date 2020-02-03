شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: التعهد الأمنى شرط المشاركة فى السوبر الأفريقى بقطر.. وفرصنا فى الدورى قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادى الزمالك ، أن من مصلحة الأبيض نجاح مباراة السوبر الأفريقى ولكن بشرط تأمين البعثة بالكامل خلال التواجد فى دولة قطر وهذه مسئولية الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف "، مؤكدا أن مسئولى الزمالك فى انتظار قرار رسمى بذلك الأمر.

وأوضح أحمد مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أنه طالب الاتحاد الافريقى لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد بتحمل مسئولية تأمين بعثة الزمالك فى دولة قطر، خلال مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، وأنه لابد من المساواة مثل الأهلى حيث تم القبض على الشخص الذى هدد الاحمر قبل التوجه الى السودان، و لابد من القبض أيضا على الأشخاص في قطر التى تهدد الزمالك، لافتا إلى تنظيم رحلة طيران خاصة إلى قطر وهذا الأمر تم مناقشته من قبل وزير الشباب و الرياضة".

وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أن تركيز الزمالك حاليا فى البطولات الأفريقية، خاصة وأن فرصته فى الدورى المحلى باتت أقل، ولكن فى نفس الوقت لا يمكن الاستسلام لأن الأهلي كان يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الموسم الماضى و تمكن من حصد البطولة في النهاية.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له غد الاثنين ليقام بعد غد، الثلاثاء، فى الحادية عشرة صباحا بمقر النادى. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا فى العاشرة صباح الثلاثاء قبل المؤتمر الصحفى، نظرا لتواجد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى مع بعثة الفريق فى أنجولا، على أن يكون المؤتمر الصحفى عقب اجتماع المجلس.

وأنهى الزمالك، أمس السبت، منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا بخوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة التى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا فى الساعات الأولى من صباح غداً الإثنين بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى، سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن اجتماع المجلس سيشهد مناقشة مرتضى منصور رئيس النادى لأعضاء المجلس المعطيات الجديدة الخاصة بالسوبر الإفريقى وإن رئيس الزمالك فضل إن يكون الاجتماع كامل العدد حتى يتم حسم مسألة المشاركة فى السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى من عدمه.

وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، موعداً لبطولة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى، على ملعب نادى الغرافة القطرى، والذى يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى الزمالك، سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقى، قبل أن يرسل النادى الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم التى ستتواجد فى قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء قبل أن يعلن مرتضى منصور إن إرسال أسماء البعثة لا يعنى موافقته على خوض المباراة فى قطر وإن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادى النهائى من خوض المباراة من عدمه ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء فى قطر.