شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجي أبرزهم.. 6 مصريين تصدروا التصنيف العالمي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال المصريون يسطرون التاريخ في لعبة الاسكواش، في ظل الأداء المميز والعروض القوية التي يقدمها اللاعبين في البطولات الكبرى والمحافل الدولية معززين الصدارة المصرية للاسكواش العالمي.

وشهد التصنيف العالمي الجديد للاسكواش الصادر لشهر فبراير الجاري عن رابطة اللاعبين المحترفي "PSA"، عودة محمد الشوربجي إلى قمة التصنيف بعد 11 شهراً هيمن خلالها علي فرج لاعب وادي دجلة على عرش الصدارة.

وبهذا دخل محمد الشوربجي قائمة الأساطير الخمسة الأكثر هيمنة على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش وهم: جانشير خان، جهانجير خان، بيتر نيكول، وجيف هانت.

أما في مصر فهناك 6 أساطير تصدروا التصنيف العالمي للاسكواش وهم:

ـ محمد الشوربجي: 41 شهرا

من نوفمبر 2014 الي نوفمبر 2015

من يناير 2016 الي أبريل 2017

من مارس 2018 الي فبراير 2019

العودة في فبراير 2020

ـ عمرو شبانة: 33 شهرا

من أبريل 2006 الي ديسمبر 2008

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ـ رامي عاشور 21 شهرا

من يناير 2010 الي مايو 2010

من سبتمبر 2010 الي ديسمبر 2010

من يناير 2013 الي ديسمبر 2013

كريم درويش: 11 شهرا

من يناير 2009 الي اكتوبر 2009

ديسمبر 2009

علي فرج: 11 شهرا

من مارس 2018 الي يناير 2020

كريم عبد الجواد: شهر واحد

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.