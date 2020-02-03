سحر عبد الحق تتسلم رئاسة بعثة منتخب الصالات بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات، لمدينة العيون مقر إقامة المنتخب الوطني لكرة الصالات بالمغرب لتتراس بعثة المنتخب خلال مشواره بالبطولة بعدما انتهت من مباراة منتخب مصر للكرة النسائية أمام المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات. وتأهل منتخب مصر لكرة الصالات للدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المغرب 2020 بتغلبه علي موزمبيق بثلاثية مقابل هدفين في ختام الدور التمهيدي للبكولة ليحقق منتخبنا الوطني العلامة الكاملة ويتاهل متربعا علي قمة المجموعة الثانية بستة نقاط . وتصدر منتخب مصر لكرة الصالات، المجموعة الثانية بعد نهاية الدور الأول لمباريات بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى المغرب والمؤهلة لكأس العالم فى ليتوانيا، وجاء الفراعنة فى المركز الأول بـ9 نقاط كاملة، فيما جاء منتخب انجولا فى المركز الثانى بـ6 نقاط، وغينيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما قبع منتخب موزمبيق فى المركز الأخير بدون رصيد. Advertisements وجاءت مباراة مصر وموزمبيق قوية وتمكن فراعنة الصالات من التقدم بهدفين دون رد عن طريق ابراهيم ايكا ومحمد عبد الحميد بوجي واحرز منتخب موزمبيق هدفين لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما . وشهد الشوط الثاني صراع بين الفريقين من أجل فرض السيطرة علي اللقاء ونجح ابراهيم بوجي في تسجيل هدف الفوز لمنتخبنا في الدقيقة الأخيرة . وتقام مباراتي دور قبل النهائي يوم 5 فبراير ويواجه منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية نظيره الليبي ثاني المجموعة الاولي فيما يلتقي منتخب المغرب اول المجموعة الأولي مع انجولا ثاني المجموعة الثانية.

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