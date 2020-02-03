شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف دولار راتب أمونيكى مدرب المقاصة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادى مصر المقاصة عن راتب إيمونيكي لمدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي.

وقال عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية: "إيمونيكي سيحصل على 15 ألف دولار فى الشهر".. وتابع: "التعاقد مع إيمونيكي لمدة موسم ونصف، وإيمونيكي سيتواجد في مباراة مصر للمقاصة أمام سموحة غدا فى الدورى".

وقرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة معاونا للنيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني الجديد للفريق.

وأصبح الجهاز المعاون لايمانويل يضم جمال عمر وأيمن عبد العزيز واحمد حسام بجانب وليد هويدي مدير الكرة وسيد متولي مدير شئون اللاعبين. وكان مسئولو المقاصة قد أجلوا الإعلان عن تعيين أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز الفني للمقاصة لحين استئذان المدرب من إدارة نادي الزمالك، حيث كان عبد العزيز يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد للمقاصة بقيادة إيمانويل أمونيكي مهام عمله رسميا بعد مباراة المقاصة أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 16 للدوري.

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من جانبه أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن أيمن عبد العزيز من المدربين الشباب الأكفاء وأصحاب الفكر الجيد، بما يمتلكه من خبرات مميزة حصدها خلال سنوات احترافه، مضيفا أن عبد العزيز سيكون حلقة وصل هامة بين المدير الفني إيمانويل أمونيكي وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، باعتبارة كان من ابناء المقاصة حيث لعب للفريق 4 سنوات وكان نموذج رائع ومتفاهم مع الادارة.

ويٌعد أمونيكى أحد الأفارقة الذين توالوا على الدورى المصرى، وحفروا أسماءهم فى الملاعب المصرية، وسطروا قصة عشق مع المصريين من خلال البطولات التى حققوها.

أمونيكى يعد ثانى أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد كوارشى، حيث تعاقد الزمالك معه قادما من جوليوس بيرجر النيجيرى عام 1991، وحقق مع الزمالك بطولتى دورى، ورحل عنه عام 1994 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالى، وانتقل بعدها إلى برشلونة الإسبانى.

وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.

ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عاما التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.

آخر ظهور لأمونيكى فى مصر فى بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت يونيو الماضى، وكان يتولى تدريب المنتخب التنزانى، وخسر منتخب تنزانيا مبارياته الثلاثة فى دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر وكينيا والسنغال ليحتل المركز الرابع والأخير فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون رصيد من النقاط، و أصدر الاتحاد التنزانى لكرة القدم بياناً رسمياً أعلن فيه التوصل لاتفاق مع إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لمنتخب تنزانيا على إنهاء العقد بين الطرفين.