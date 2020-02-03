اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 2 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 2 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تأجيل مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادى إلى بعد غد الثلاثاء بدلا من غداً الإثنين.
تأجيل مؤتمر مرتضى منصور للثلاثاء بسبب اجتماع مجلس الزمالك لحسم السوبر
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له غد الاثنين ليقام بعد غد، الثلاثاء، فى الحادية عشرة صباحا بمقر النادى. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا فى العاشرة صباح الثلاثاء قبل المؤتمر الصحفى، نظرا لتواجد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى مع بعثة الفريق فى أنجولا، على أن يكون المؤتمر الصحفى عقب اجتماع المجلس وأنهى نادى الزمالك، أمس السبت، منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا بخوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة التى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
عمرو فهيم يقود تدريبات مستبعدى الزمالك من رحلة أنجولا
تولى عمرو فهيم، مدرب فريق 99 بنادى الزمالك، قيادة تدريبات المستبعدين بالفريق الأول من رحلة أنجولا، لتجهيزهم لمباراة الفريق الأبيض مع حرس الحدود، التى ستقام الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز وتسلم عمرو فهيم البرنامج الذى وضعه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول، لتنفيذه لتجهيز اللاعبين المستبعدين لمواجهة حرس الحدود التى سيبحث فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى، بعد التعثر الأخير أمام وادى دجلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ما أدى إلى احتلال الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة.
"بن شرقى" يواصل الغياب عن الزمالك أمام حرس الحدود
يواصل المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب نادى الزمالك، الغياب عن الفريق فى مواجهة حرس الحدود، التى ستقام الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة بالدورى الممتاز وتعرض بن شرقى لإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى تدريبات الإحماء قبل مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت يوم 24 يناير الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
"زيزو" يخضع لفحوصات طبية اليوم فى ألمانيا بعد رحلة الزمالك بأنجولا
يخضع محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، اليوم الأحد، لفحوصات طبية بأحد المراكز العلاجية فى ألمانيا، للاطمئنان على شفائه بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وأجرى "زيزو" برنامج تأهيلى تمهيدًا للعودة للتدريبات خلال الفترة الماضية وغادر الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، مدينة لواندا الأنجولية مساء الأمس متوجهاً إلى ألمانيا عن طريق البرتغال من أجل مرافقة محمود عبد العزيز فى رحلة ألمانيا بداية من اليوم، حيث تم إرجاء سفر اللاعب لحين انتهاء طبيب الفريق من التواجد مع الزمالك فى مباراة أول أغسطس الأنجولي فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت أمس السبت.
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