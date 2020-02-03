اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 2 / 2 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 2 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تأجيل مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادى إلى بعد غد الثلاثاء بدلا من غداً الإثنين.

تأجيل مؤتمر مرتضى منصور للثلاثاء بسبب اجتماع مجلس الزمالك لحسم السوبر

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له غد الاثنين ليقام بعد غد، الثلاثاء، فى الحادية عشرة صباحا بمقر النادى. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا فى العاشرة صباح الثلاثاء قبل المؤتمر الصحفى، نظرا لتواجد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى مع بعثة الفريق فى أنجولا، على أن يكون المؤتمر الصحفى عقب اجتماع المجلس وأنهى نادى الزمالك، أمس السبت، منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا بخوض منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة التى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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