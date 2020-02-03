تصريحات الأحد| رسالة من لاعب النجم للزمالك.. وأول تعليق من إكرامي على قرار نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 2 فبراير 2020.

"لا نريد مواجهتهم".. رسالة من لاعب النجم للزمالك قبل قرعة الأبطال

أكد إيهاب المساكني لاعب فريق النجم الساحلي، أنه لا يرغب في مواجهة الزمالك بدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أول تعليق من إكرامي على قرار نجله شريف بالرحيل عن الأهلي

أكد إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه لا يعلم شيئا عن قرار نجله بالرحيل عن النادي الأحمر بنهاية الموسم.

أحمد مرتضى: كاف أبلغ الزمالك بعدم إقامة السوبر الأفريقي إذا لم تتعهد قطر بتأميننا

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تواصل مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبحث الضمانات لخوض الفريق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بدولة قطر.

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"لا نملك الاختيار".. سعد سمير يتحدث عن منافس الأهلي في أفريقيا

أكد سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي، أن هدف فريقه هذا الموسم المنافسة على البطولة الأفريقية على الرغم من صعوبة الفرق المنافسة.

ربيعة: كنا في موقف صعب.. والفريق البطل لا ينظر إلا لمنصة التتويج

قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه لا يلتفت لاسم المنافس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق البطل ينظر إلى منصة التتويج فقط.

ياسر إبراهيم: تخطينا مرحلة صعبة.. وشخصية الأهلي كلمة السر

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن شخصية الفريق كانت كلمة السر في حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

أفشة: حققنا الهدف المطلوب.. وسنبدأ التفكير في لقاء بيراميدز

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أنهم استحقوا التأهل إلى دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام الهلال السوداني.