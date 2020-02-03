النشرة الرياضية..إكرامي يودع الأهلي.. وليفربول يحقق أكبر فارق نقاط في تاريخ بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميًا بأبرز الأخبار الرياضية كل يوم، وعن أخبار يوم الأحد 2 فبراير 2020 نقدم لكم التقرير التالي:

التعادل الإيجابي يخيم على نتيجة المصري ورينجيرز بالكونفدرالية

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة المصري البورسعيدي ورينجيرز النيجيري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

بعد التأهل.. بيراميدز يختتم مشوار المجموعات بفوز على إف سي نواذيبو

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره إف سي نواذيبو الموريتاني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

مصر تحصل على حق تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا 2020 و2021

أكد مصدر أن مصر حصلت على حق تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا لعامين متتالين 2020، و2021.

سقوط جديد.. السيتي يخسر من توتنهام ويقرب ليفربول من بريميرليج

سقط مانشستر سيتي مجددًا في قلب العاصمة الإنجليزية "لندن" على يد توتنهام بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "توتنهام" ضمن قمة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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إكرامي يودع الأهلي في 11 رسالة

أعلن شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي، نيته الرحيل عن القلعة الحمراء ورفع الحرج عن مجلس الإدارة، لافتًا إلى أنه اتخذ هذا القرار من أجل المشاركة بعدما ظل على مقاعد البدلاء في آخر موسمين.

تأجيل سباق فورمولا إي الصيني بسبب "كورونا"

قرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) اليوم الأحد رسميًا تأجيل سباق سانيا للفورمولا إي لموسم 2020 والذي كان مقررا له في الصين وذلك نتيجة تفشّي وباء كورونا.

الـ50 مع يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو يعادل إنجاز تريزيجيه

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سلسلته التهديفية مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري بعدما نجح في زيارة شباك فيورنتينا ضمن منافسات الأسبوع الـ22 للدوري الإيطالي مساء الأحد.

بنشرقي يدعم الزمالك أمام الحدود

أكد مصدر مسؤول بالزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون سيستعيد خدمات لاعبه المغربي أشرف بنشرقي بعدما أبعدته الإصابة عن مواجهتي مازيمبي الكونجولي وأول أغسطس الأنجولي.

ليفربول يحقق أكبر فارق نقاط في تاريخ بريميرليج

حقق ليفربول رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تدوين فوز جديد في المسابقة على حساب ساوثهامبتون برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد في المسابقة التي اقترب خلالها بخطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.