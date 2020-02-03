أهداف الأحد.. ثنائية برشلونة أمام ليفانتي.. وهدف بيراميدز في نواذيبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 2 فبراير 2020 بمختلف البطولات. كأس الكونفيدرالية الأفريقية هدف مباراة بيراميدو وإف سي نواذيبو أهداف مباراة المصري ورينجيرز Advertisements الدوري الإنجليزي أهداف مباراة توتنهام ومانشستر سيتي الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وليفانتي

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