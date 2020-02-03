"لا نريد مواجهتهم".. رسالة من لاعب النجم للزمالك قبل قرعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد إيهاب المساكني لاعب فريق النجم الساحلي، أنه لا يرغب في مواجهة الزمالك بدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المساكني قال في تصريحات عبر موقع "Foot 24" التونسي، :"لا أريد مواجهة الزمالك في الدور المقبل بخلاف ذلك مبروك".

في المقابل، رد حمزة لحمر لاعب فريق النجم عن منافس فريقه المحتمل موجهًا رسالة، قائلاً :"الزمالك أو الوداد البيضاوي أو الرجاء على الجميع أن يعرف أنهم يواجهونا".

وسبق وأن واجه النجم فريق الزمالك بالموسم الماضي بنصف نهائي مسابقة الكونفدرالية حيث انتهت المباراة الأولى بفوز ممثل مصر (1-0) في برج العرب، بينما انتهت موقعة الإياب سلبيًا بتونس.

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النجم الساحلي كان ضمن صدارة المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الحصول على 12 نقطة ليأتي من خلفه الأهلي والذي جاء في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وينتظر الزمالك والذي وصل إلى دور الثمانية مواجهة أحد من ثلاثة فرق من التصنيف الأول أي أمام النجم الساحلي وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي.

جدير بالذكر أن الزمالك جاء في المركز الثاني من منافسات المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط خلفًا لفريق مازيمبي الكونغولي والذي تصدر الترتيب برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.