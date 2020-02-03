أول تعليق من إكرامي على قرار نجله شريف بالرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه لا يعلم شيئا عن قرار نجله بالرحيل عن النادي الأحمر بنهاية الموسم.

وأوضح إكرامي الوالد، في تصريحات تليفزيونية لقناة DMC، أن شقيقته حبيبه أبلغته باكية بتدوينات إكرامي الابن، مشيرًا إلى أنه لم يره منذ العودة من السودان فجرًا.

وتعادل الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ليتأهل للدور ربع النهائي.

وأعلن شريف إكرامي عصر اليوم الأحد، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم، مفضلا خوض تجربة جديدة.

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وأضاف إكرامي الشحات: "مذهول من قراره شريف، ولم يحدث أن تحدث معي عن الرحيل أو ضيقه من عدم المشاركة".

وأكمل: "وجود شريف خلال الفترة الأخيرة كان داعم للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأشار إلى أن شريف لديه بالتأكيد مبرراته التي دفعته لاتخاذ ذلك القرار.

واختتم: "الدكة قاتلة بالنسبة للاعب الكرة، وخاصة إذا كان يشعر أنه قادر على العطاء ولكن لا يحصل على الفرصة، وخاصة أنه كان الحارس الأساسي للنادي، قبل الجلوس على مقاعد البدلاء لمدة عامين".

ولا يلعب إكرامي بصفة أساسية في تشكيل الأهلي، لحساب محمد الشناوي، الذي حجز مقعدا أساسيا في صفوف الفريق الأحمر منذ عام 2018.