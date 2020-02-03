أحمد مرتضى: كاف أبلغ الزمالك بعدم إقامة السوبر الأفريقي إذا لم تتعهد قطر بتأميننا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تواصل مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبحث الضمانات لخوض الفريق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بدولة قطر.

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر مواجهة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" لا توجد مشكلة من الذهاب إلى قطر لخوض اللقاء، رغم وجود خلافي سياسي لكن كرة القدم بعيدة عن هذا الخلاف".

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وأضاف:" الزمالك طلب تأمين بعثة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي، بعدما تلقى رئيس النادي تهديدات مباشرة عبر رسائل وصلت إلى هاتفه الشخصي من بعض الأرقام التي تعود إلى قطر".

وأوضح، أحمد أحمد رئيس الكاف أبلغنى أنه في حالة عدم إرسال قطر لتعهد بتأمين بعثة الزمالك فلن نخوض اللقاء هناك.

وتابع:" نتوقع غدا أو بعد غد وصول رد من السلطات القطرية على ما طلبه منهم أحمد أحمد لتأمين بعثة الزمالك".

وأتم تصريحاته:" في حالة إقامة المباراة في قطر سنستعد للسفر وسنحاول توفير طائرة خاصة وذلك بالحديث مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في ظل استعداد الفريق لخوض الفريق لثلاث مباريات هامة خلال أيام قليلة".