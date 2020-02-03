"طالبنا بكتابة التاريخ".. مدافع الأهلي يكشف حديث الخطيب قبل موقعة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أيمن أشرف لاعب فريق الأهلي، الحديث الذي دار بين رئيس النادي محمود الخطيب ولاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة الهلال السوداني.

وأضاف مدافع الأهلي في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" اليوم الأحد :"الخطيب طالبنا بكتابة التاريخ، هدفه هو أن نحصل على المركز الأول والصدارة، لكن في النهاية حققنا نقطة إيجابية وهو الصعود".

وتابع :"مباراة مثل الهلال تصنع النجوم، والخبرات المتواجدة في الفريق أمثال حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ومحمد الشناوي ساعدتنا".

وعن منافس الأهلي المقبل في البطولة الأفريقية :"لا نهتم بالمنافس، من يريد اللقب لا يهتم بأي فريق فجميع الفرق قوية".

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مدافع الأهلي تحدث عن الأزمة التي اندلعت من جماهير الهلال خلال أحداث المباراة، قائلاً :"عقب نهاية المباراة جلسنا على المقاعد ما يقرب من نصف ساعة حتى خروج الجماهير".

وأكمل :"الأمن لم يسمح لنا بالخروج من الاستاد مباشرة حيث جلسنا في غرفة خلع الملابس ما يقرب من ساعتين".

واستطاع الأهلي العودة من السودان ببطاقة التأهل لدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل الإيجابي الذي تحقق أمام الهلال بنتيجة (1-1) ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الأهلي ثانيًا في ترتيب مجموعته الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي متصدر الترتيب بـ12 نقطة، في المقابل احتل الهلال السوداني المركز الثالث بـ10 نقاط، وتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب برصيد نقطة واحد فقط.

ومن المقرر أن تقام قرعة منافسات دور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل حيث سيواجه الأهلي أي من مازيمبي الكونغولي أو صنداونز الجنوب أفريقي أو الترجي التونسي بطل آخر نسختين من البطولة الأفريقية الأولى على مستوى الأندية.